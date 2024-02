Rencontre et signature avec Olivier Poivre d’Arvor Librairie Dialogues Brest, mardi 13 février 2024.

Rencontre et signature avec Olivier Poivre d’Arvor Librairie Dialogues Brest Finistère

Olivier Poivre d’Arvor, écrivain, diplomate, président du Musée national de la Marine et Ambassadeur de France pour les pôles et les océans, nous embarque dans un roman-fable qui nous projette en 2048, au côté de deux sternes arctiques en pleine migration, sur une planète en plein changement climatique qu’il s’agit de sauver.

Chemin faisant, l’auteur à la manière des fabulistes, nous montre l’état de notre pauvre planète, sans jamais céder à la tentation de l’apocalypse, mais sur les ailes de Jet et de Lily, par leurs yeux émerveillés et parfois paniqués, il nous montre aussi toute la beauté du monde. S’y joindront, en une arche de Noé multicolore, un vautour géant, des perroquets au front bleu, une baleine dernière de son espèce, Amal la fille adoptive de notre Excellence, et bien des peuples du monde, aussi divers et menacés que les espèces animales.

Informations pratiques

Sur inscription en ligne sur le site internet de la librairie.

Durée 1h30. .

Début : 2024-02-13 17:30:00

fin : 2024-02-13 19:00:00

Librairie Dialogues 3 Square Monseigneur Roull

Brest 29200 Finistère Bretagne

