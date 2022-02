RENCONTRE et SIGNATURE avec David Siodos Galerie le Château d’Eau Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

RENCONTRE et SIGNATURE avec David Siodos

Galerie le Château d’Eau, le samedi 5 mars à 15:00

**Rencontre et signature avec David Siodos** ——————————————– ### autour de son ouvrage “PÉRIPHÉRIQUE” Lors de cette rencontre, David Siodos parlera de l’autoédition de “Périphérique” et vous fera découvrir les artistes qui l’ont inspiré comme Daido Moriyanma, Anders Petersen, Michael Ackerman etc.. David Siodos en profitera également pour présenter deux maquettes entièrement fait main « A l’ombre des vivants » et « sauvage »

Entrée libre

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:30:00

