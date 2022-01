RENCONTRE ‘ET SI LA NUIT N’EXISTAIT PAS ?’ AVEC DIDIER MATHIEU, DIRECTEUR DU PLANÉTARIUM D’ÉPINAL Delme Delme Catégories d’évènement: Delme

Moselle

RENCONTRE ‘ET SI LA NUIT N’EXISTAIT PAS ?’ AVEC DIDIER MATHIEU, DIRECTEUR DU PLANÉTARIUM D’ÉPINAL Delme, 4 février 2022, Delme. RENCONTRE ‘ET SI LA NUIT N’EXISTAIT PAS ?’ AVEC DIDIER MATHIEU, DIRECTEUR DU PLANÉTARIUM D’ÉPINAL Delme

2022-02-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-04 20:00:00 20:00:00

Delme Moselle Delme Moselle 0 EUR Dans le cadre de son exposition Intervalles présentée à la Gue(ho)st House, l’artiste Armelle Tulunda propose la rencontre « Et si la nuit n’existait pas? » avec Didier Mathieu, directeur du Planétarium d’Épinal. Le domaine scientifique de l’astronomie a été la première voix à alerter sur les dangers de la présence de nuisance lumineuse pendant la nuit, sur les conséquences que la perte de notre ciel nocturne pourrait engendrer – de manière culturelle, environnementale ou encore sanitaire. Ces problématiques au cœur des œuvres présentées dans l’exposition Intervalles de l’artiste Armelle Tulunda, seront développées lors d’un temps de rencontre, puis mises en lien avec une perspective scientifique grâce à l’intervention de Didier Mathieu, directeur du planétarium d’Épinal. info@cac-synagoguedelme.org +33 3 87 01 43 42 http://www.cac-synagoguedelme.org/ Armelle Tulunda

Delme

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’évènement: Delme, Moselle Autres Lieu Delme Adresse Ville Delme lieuville Delme Departement Moselle

Delme Delme Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/delme/

RENCONTRE ‘ET SI LA NUIT N’EXISTAIT PAS ?’ AVEC DIDIER MATHIEU, DIRECTEUR DU PLANÉTARIUM D’ÉPINAL Delme 2022-02-04 was last modified: by RENCONTRE ‘ET SI LA NUIT N’EXISTAIT PAS ?’ AVEC DIDIER MATHIEU, DIRECTEUR DU PLANÉTARIUM D’ÉPINAL Delme Delme 4 février 2022 Delme Moselle

Delme Moselle