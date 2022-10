Rencontre et séance de dédicace avec Thierry Froger dans le cadre du projet cinéma et îles bretonnes.

2022-11-04 18:30:00 – 2022-11-04 20:00:00 L’auteur viendra nous parler des films bretons de Jean Epstein (accompagnés d’extraits projetés), de son projet d’écriture à ce propos, et lire des extraits du texte romanesque en cours. Plasticien, poète et romancier, Thierry Froger a publié trois romans chez Actes Sud et son dernier opus poésie Deux romans et autres essais est publié en octobre chez Flammarion. Réservation souhaitée. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

