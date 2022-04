Rencontre et séance de dédicace avec Leïla Slimani

Rencontre et séance de dédicace avec Leïla Slimani, 27 avril 2022, . Rencontre et séance de dédicace avec Leïla Slimani

2022-04-27 20:30:00 – 2022-04-27 Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la venue d’une invitée de marque, une auteure incontournable de la scène littéraire : LeÏla Slimani.

Et avec la complicité essentielle de la Scène Nationale Châteauvallon-Liberté et des éditions Gallimard. +33 9 80 08 40 40 https://www.chateauvallon-liberte.fr/ dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville