Rencontre et séance de dédicace avec la philosophe Isabelle Garo – Pour son ouvrage Karl Marx à 20 ans

2022-10-27 – 2022-10-27 L’autrice nous fera le plaisir de présenter la collection « à 20 ans » des éditions Au Diable Vauvert : pour qu’ils soient des classiques, il fallait d’abord qu’ils soient des originaux. L’aventure de leur jeunesse. Ensuite, elle nous présentera son ouvrage ou comment Karl est devenu Marx.

« Marx fut d’abord un jeune bourgeois rhénan éduqué dans la fidélité aux Lumières et hostile à l’Ancien Régime prussien. Étudiant en droit, il se passionne pour la philosophie et la poésie, vocation nourrie par son amour contrarié pour Jenny von Westphalen.

Devenu journaliste, il découvre la misère du peuple mais aussi l’ampleur des injustices liées au capitalisme naissant. De Kreuznach à Paris, en passant par Berlin, ses choix personnels sont inséparables de l’histoire de l’Europe à la veille de la révolution de 1848 et ils le mèneront à bouleverser la théorie autant que la politique ». Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’Histoire ! dernière mise à jour : 2022-10-12 par

