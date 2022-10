Rencontre et séance de dédicace avec Erwan Bargain – L’Abécédaire irraisonné du cinéma d’horreur et d’épouvante contemporain.

Rencontre et séance de dédicace avec Erwan Bargain – L’Abécédaire irraisonné du cinéma d’horreur et d’épouvante contemporain., 5 novembre 2022, . Rencontre et séance de dédicace avec Erwan Bargain – L’Abécédaire irraisonné du cinéma d’horreur et d’épouvante contemporain.



2022-11-05 – 2022-11-05 A l’approche d’Halloween, nous recevons l’auteur qui après le livre « Zombies, des visages, des figures… » (une rétrospective historique des zombies dans le septième art) revient sur le sujet du cinéma d’horreur avec un nouvel opus publié par les éditions Ocrée. Journaliste indépendant et passionné par le 7ème art, depuis son plus jeune âge, Erwan Bargain écrit pour divers titres de la presse magazine spécialisée cinéma (L’Écran Fantastique, Toxic, L’œil électrique… et, le Guide des Films dirigé par Jean Tulard), il est aussi auteur pour la jeunesse, poète, parolier et chanteur. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville