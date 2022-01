Rencontre et partage – Librairie Les mondes magiques Librairie Les mondes magiques Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Rencontre et partage – Librairie Les mondes magiques Librairie Les mondes magiques, 21 janvier 2022, Rouen. Rencontre et partage – Librairie Les mondes magiques

Librairie Les mondes magiques, le vendredi 21 janvier à 14:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture et en partenariat avec Cultures du Cœur Normandie , Jeremy Dupuis, bouquiniste à la librairie Les mondes magiques, accueillera ce vendredi 21 janvier, des personnes ayant un accès difficile à la culture. Il leur présentera le métier de bouquiniste et la boutique. Ils pourront ensuite se balader entre les rayons des mondes magiques et repartir avec quelques livres !

Partenaires de Cultures du coeur Normandie

Rencontre avec le libraire Jeremy Dupuis, partage autour de la lectures et des livres d’occasion Librairie Les mondes magiques 98 rue Beauvoisine 76100 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Librairie Les mondes magiques Adresse 98 rue Beauvoisine 76100 Rouen Ville Rouen lieuville Librairie Les mondes magiques Rouen Departement Seine-Maritime

Librairie Les mondes magiques Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/