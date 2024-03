Rencontre et lectures : Puissance de la poésie de l’intime L’Ours et la Vieille Grille Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Les poétesses francophones Ursula Kautto et Lucile de Pesloüan nous entrainent dans des lectures sensibles et puissantes.

Être

capable de donner une dimension universelle et partageable à l’intime

requiert un talent et une générosité dont ne manquent pas les deux

autrices reçues par l’Ours et la Vieille Grille en ce 1er mars.

Rejoignez-nous pour passer un moment de lectures sensibles et

puissantes.

Surtout, ne pas faire de listes, Lucile de Pesloüan, Rodrigol, 2022

Sous

forme de courts poèmes, ces notes s’agglutinent et laissent se dégager

une poésie fine, sensible et personnelle. Lucile de Pesloüan y dévoile

obsessions, nostalgies, préoccupations, rêves et souhaits.

Sans

tenter de s’y soustraire, mais bien plutôt en s’y accolant dans la forme

esthétique, ces listes inspirées des Notes de chevet de la poétesse Sei

Shōnagon laissent toute la place à de Pesloüan d’y poser sa voix

humblement.

Les cheveux jaunes de Cindy Lauper sous son chapeau rouge, Ursula Kautto, LansKine, 2023

Les

cheveux jaunes de Cindy Lauper sous son chapeau rouge parle de l’autre

et du soi fantasmés et de la construction fragile de notre récit

personnel : instants en apparence anodins, qui deviennent repères

secrets de notre histoire intime, espaces entre attente et réalité,

entre ce que l’on pense et ce que l’on croit devoir penser, entre ce que

l’on ressent et ce que l’on aimerait ressentir. C’est une poésie de

l’intime qui creuse dans ses obsessions, une poésie attirée par

l’obscurité, le ridicule et les failles, mais qui tend secrètement vers

la beauté et les zones de répit. Certains textes décrivent des scènes

d’enfance. La forme peut alors être plus naïve, plus instinctive, le mot

étant dicté par un souvenir de jeune fille.

Les poètes :

Ursula Kautto

Née

en Finlande en 1986, Ursula Kautto vit depuis 2005 en région

lyonnaise, où elle écrit, enseigne, traduit et monte sur les scènes

de poésie parlée. Elle entretient une relation très personnelle et

complexe avec le français, qui s’est imposé comme sa langue

d’écriture : elle y cherche la simplicité du propos, le rythme et le

mot qui collent à sa vérité.

Lucile de Pesloüan

Lucile

de Pesloüan écrit des textes intimes, directs, poétiques et engagés.

Autrice de poésie, de littérature jeunesse et générale, elle réalise des

fanzines depuis dix ans sous le nom de Shushanna Bikini London. Elle

est, entre autres, l’autrice de Pourquoi les filles ont mal au ventre ?

(Hachette, 2018), premier volume d’un triptyque de romans graphiques

illustrés par Geneviève Darling qui ont reçu plusieurs prix et

distinctions. Son prochain roman, en vers libres, paraitra aux éditions

La Ville brûle en 2024 sous le titre Tout brûler.

L’Ours et la Vieille Grille 9, rue Larrey 75005

