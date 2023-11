Rencontre et lectures avec Sophie Carquain Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nous avons le plaisir d’accueillir Sophie Carquain à l’occasion de la parution de son nouveau recueil « Soutif mon amour » qui paraît aux Éditions La Joie de Lire.

Au programme : discussion, lectures et verre amical ! Venez découvrir Soutif mon amour : Poèmes publié aux Éditions La Joie de Lire. Sur l’importance de la sororité et de l’estime de soi Avec Soutif, mon amour, Sophie Carquain revient sur le chemin parcouru, des premiers combats féministes au mouvement #Metoo. Dans ce recueil de poèmes, l’autrice déploie l’éventail des thèmes féminins et féministes — du plafond de verre au harcèlement de rue, en passant par les gestes déplacés, … Sophie Carquain est une écrivaine, journaliste de psycho-société, et scénariste française. Engagée pour le droit des femmes, elle est l’ambassadrice de l’association « Je suis une femme et j’existe ». Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

