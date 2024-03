RENCONTRE ET LECTURES AVEC ÉRIC FOTTORINO La Boussole Salle Isabelle Autissier Saint-Dié-des-Vosges, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Une rencontre inédite avec Éric Fottorino, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Lecture par l’auteur de larges extraits de son récit Mon enfant, ma sœur, long poème en prose adressé à sa sœur, suivi d’un entretien avec Sabine Lesur, journaliste.

Éric Fottorino part à la recherche de sa sœur cachée. Il poursuit ainsi sa quête familiale et identitaire autour de la figure de sa mère, éprise de liberté à jamais blessée dans ses amours et sa maternité, entamée avec Dix-sept ans et en écho aux trois romans publiés sur ses pères L’homme qui m’aimait tout bas, Questions à mon père et Le marcheur de Fès. Le romancier plonge à nouveau dans son histoire personnelle, et sculpte un peu plus le portrait de sa mère, tout en ébauchant celui de cette sœur qu’il imagine et qui peu à peu prend forme.

Un livre bouleversant !Tout public

