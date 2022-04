rencontre et lecture « Toute la famille Ensemble » avec Xavier de Moulins Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

rencontre et lecture « Toute la famille Ensemble » avec Xavier de Moulins Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 avril 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. rencontre et lecture « Toute la famille Ensemble » avec Xavier de Moulins Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-04-29 – 2022-04-29 Casino 6 Avenue Robert Cousin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Le présentateur Xavier de Moulins est une figure incontournable du paysage télévisuel français… mais pas que : il est aussi un écrivain prolifique, auteur, entre autres, de La Vie sans toi (JC Lattès, 2019), Le petit chat est mort (Flammarion, 2020) ou encore Un coup à prendre (Au diable Vauvert, 2011), porté à l’écran par Cyril Gelblat en 2016 sous le titre Tout pour être heureux (chez lui, tous les chemins mènent à la télé). Dans son dernier roman, « Toute la famille Ensemble » (Flammarion), Xavier de Moulins nous offre une comédie familiale incandescente, auprès de l’excentrique Paprika, ses enfants, ses petits-enfants, son ex-mari et sa (jeune) nouvelle épouse réunis pour la traditionnelle fête du printemps. Une galerie de personnages à découvrir de toute urgence lors de cette rencontre avec Xavier de Moulins au Casino de Bagnoles de l’Orne dans le cadre du Festival Culturissimo. Les invitations sont à retirer au Centre E. Leclerc de La Ferté-Macé (dans la limite des places disponibles). Le présentateur Xavier de Moulins est une figure incontournable du paysage télévisuel français… mais pas que : il est aussi un écrivain prolifique, auteur, entre autres, de La Vie sans toi (JC Lattès, 2019), Le petit chat est mort (Flammarion,… +33 2 33 37 51 22 Le présentateur Xavier de Moulins est une figure incontournable du paysage télévisuel français… mais pas que : il est aussi un écrivain prolifique, auteur, entre autres, de La Vie sans toi (JC Lattès, 2019), Le petit chat est mort (Flammarion, 2020) ou encore Un coup à prendre (Au diable Vauvert, 2011), porté à l’écran par Cyril Gelblat en 2016 sous le titre Tout pour être heureux (chez lui, tous les chemins mènent à la télé). Dans son dernier roman, « Toute la famille Ensemble » (Flammarion), Xavier de Moulins nous offre une comédie familiale incandescente, auprès de l’excentrique Paprika, ses enfants, ses petits-enfants, son ex-mari et sa (jeune) nouvelle épouse réunis pour la traditionnelle fête du printemps. Une galerie de personnages à découvrir de toute urgence lors de cette rencontre avec Xavier de Moulins au Casino de Bagnoles de l’Orne dans le cadre du Festival Culturissimo. Les invitations sont à retirer au Centre E. Leclerc de La Ferté-Macé (dans la limite des places disponibles). Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Casino 6 Avenue Robert Cousin Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles-de-lorne-normandie/

rencontre et lecture « Toute la famille Ensemble » avec Xavier de Moulins Bagnoles de l’Orne Normandie 2022-04-29 was last modified: by rencontre et lecture « Toute la famille Ensemble » avec Xavier de Moulins Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 29 avril 2022 Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne