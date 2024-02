Rencontre et lecture-performance Geneviève Robin lit Françoise Loiselet Médiathèque l’Ecume des mers Landéda, jeudi 22 février 2024.

En partenariat avec Livre et lecture en Bretagne, l’Ecume des Mers invite le public à une lecture-performance suivie d’un échange. Lectures des textes de Françoise Loiselet édités chez Coop Breizh par Geneviève Robin (comédienne, performeuse). Jeanne Le Guennec, éditrice (Coop Breizh), sera présente également.

En 2015, Françoise Loiselet fait la rencontre de la compagnie de théâtre Sumak et écrit La gardienne, une femme à l’amer , inspirée de la vie de la dernière gardienne du phare de Lanvaon. Françoise Loiselet écrit aussi des “romans à l’eau de mer”. Leurs décors respectifs sont de vrais lieux, identifiables, qu’elle connaît comme sa poche. Le vivier , et La faïencerie ont été publiés par les éditions Coop Breizh en mai 2023.

Comédienne professionnelle, Geneviève Robin donnera vie aux textes de Françoise Loiselet. .

Début : 2024-02-22 18:00:00

fin : 2024-02-22 20:00:00

Médiathèque l’Ecume des mers 3 Venelle Jacques Michel

Landéda 29870 Finistère Bretagne mediatheque@landeda.fr

