RENCONTRE ET INITIATION À LA DANSE LA CIGALIÈRE Sérignan, mercredi 28 février 2024.

RENCONTRE ET INITIATION À LA DANSE LA CIGALIÈRE Sérignan Hérault

Venez rencontrer les interprètes du spectacle We Are Monchichi et vous initiez à la danse !

Dès 7 ans.

Venez rencontrer les interprètes du spectacle We Are Monchichi et vous initiez à la danse !

Dès 7 ans. .

1 Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie lacigaliere.com@ville-serignan.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-02-28



L’événement RENCONTRE ET INITIATION À LA DANSE LA CIGALIÈRE Sérignan a été mis à jour le 2024-01-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE