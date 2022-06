Rencontre et échanges avec l’auteur Denis Demouge

Rencontre et échanges avec l'auteur Denis Demouge

8 juillet 2022

Le livre de Denis Demouge « La maison aux tesselles, de l'Italie à Saint-Sever » est tiré de faits réels et relate la découverte de mosaïques galo – romaines en 1870. Cette rencontre sera suivie d'un moment convivial et gourmand.

