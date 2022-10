Rencontre et échanges avec Alice Savoie, créatrice de caractères Montbard Montbard Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Montbard EUR 0 0 Rencontre avec Alice Savoie, créatrice de caractères, enseignante et chercheuse en histoire de la typographie, diplômée de l’École supérieure des arts appliqués Duperré, de l’École Estienne et de l’Université de Reading (Royaume-Uni) où elle a obtenu, en 2014, un doctorat en histoire de la typographie. Pour son intervention, Alice Savoie, créatrice de Faune prévoit de présenter son caractère Faune : le contexte de cette commande, son processus de création (études, croquis), l’élaboration de la famille typographique et les outils de médiation qui ont été conçus avec l’illustratrice Marine Rivoal. Sa présentation sera suivie d’un temps d’échanges et de questions. bmjpmontbard@wanadoo.fr +33 3 80 92 27 32 Montbard

