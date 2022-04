Rencontre et discussion avec l’artiste Nicolas Henry Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre et discussion avec l’artiste Nicolas Henry Institut des Cultures d’Islam, 3 mai 2022, Paris. Le mardi 03 mai 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit

Nicolas Henry reviendra sur les origines et la réalisation de l’exposition « Les Aventures de Supershaktimaan », présentée sur le pont Saint Ange à Paris, jusqu’au 8 mai 2022. Nicolas Henry reviendra sur les origines et la réalisation de l’exposition Les Aventures de Supershaktimaan, présentée sur le pont Saint Ange jusqu’au 8 mai prochain, et partagera ses engagements en tant que fondateur de Photoclimat, première Biennale sociale et environnementale de Paris. Cette discussion sera l’occasion de découvrir comment l’artiste interroge le public sur les défis majeurs de la société contemporaine, de l’intolérance religieuse à la crise écologique, entre représentations allégoriques et actions concrètes. Nicolas Henry est diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l’École Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy. Son livre, Contes imaginaires autour du monde – World’s in the making aux Éditions Albin Michel, a été récompensé par le prix Méditerranée du livre d’art 2017. Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/rencontre-et-discussion-avec-lartiste-nicolas-henry/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/rencontre-et-discussion-avec-lartiste-nicolas-henry/

© Nicolas Henry

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19, rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris Departement Paris

Institut des Cultures d'Islam Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre et discussion avec l’artiste Nicolas Henry Institut des Cultures d’Islam 2022-05-03 was last modified: by Rencontre et discussion avec l’artiste Nicolas Henry Institut des Cultures d’Islam Institut des Cultures d'Islam 3 mai 2022 Institut des Cultures d'Islam Paris Paris

Paris Paris