RENCONTRE ET DÉGUSTATION DOMAINE VALAMBELLE Clermont-l’Hérault, jeudi 1 février 2024.

Dégustation des vins du domaine Valambelle en compagnie de la vigneronne Marie Abbal. Marie nous parlera de ses vins et de son domaine créé en 2003 par ses parents, Michel et Marilou Abbal, à Laurens en pleine AOC Faugères, qu’ils gèrent à présent ensemble avec le frère de Marie. Les vignes sont dans la famille depuis plus d’un siècle, en coopérative jusqu’à la création du domaine dont le nom vient de la belle vallée que dominent les parcelles du nord du domaine d’où l’on peut voir jusqu’aux Pyrénées. Le domaine d’aujourd’hui 24 ha de vignes sur coteaux pentus et ensoleillés, perdues au milieu de la nature, situées entre Laurens et Faugères sur un sol majoritairement schisteux est en label bio depuis 2010.

A cette occasion nous goûterons 5 de leurs vins :

– L’Angolet Blanc 2021 et 2022 Grenache, Roussanne et Vermentino composent ce vin blanc au nez élégant de coing et de pomme cuite. En bouche, la fraîcheur et la tension s’associent à une certaine rondeur sur une finale salivante longue et poivrée. Ce vin fin accompagne les apéritifs, poissons, volailles, tartes salées, fromages de chèvre, mais aussi la cuisine asiatique.

– Millepeyres 2020 Grenache et Carignan complétés de Mourvèdre et de Syrah pour ce vin rouge aux notes fraîches et fruités et à la bouche équilibrée, ronde aux tanins fins et à la finale épicée, qui s’accorde aux grillades et charcuteries et la cuisine du quotidien.

– Florentin Abbal 2021 Syrah complétée de Grenache, Carignan et Mourvèdre, ce vin rouge profond sur les fruits mûrs, la garrigue et la menthe poivrée offre une bouche charnue et minérale, à la fois charpentée et fondue qui accompagne à merveille un magret de canard ou un gigot d’agneau.

– Caprice de Schistes 2022 60% Mourvèdre et 40% Grenache pour ce vin aux notes de fruits rouges et d’épices et dont la bouche offre une belle structure aux tanins mûrs et puissants. Il s’accorde à la cuisine asiatique ou orientale, une viande rouge sauce au poivre ou un civet de lapin.

– La Grande Réserve 2017 80% de Syrah complétée de Mourvèdre et de Grenache, élevé dans les meilleures barriques du domaine, ce vin rouge sur les fruits confiturés, le pruneau, le cuir et la garrigue est puissant et soyeux avec une belle longueur en bouche et s’accorde à de grands fromages et des viandes de caractère. .

