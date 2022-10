Rencontre et dédicasse de Gildas Chasseboeuf Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Lamballe-Armor Côtes-d’Armor Bretagne Illustrateur fou de liberté, Gildas Chassebœuf a été sollicité par la maison d’arrêt de Saint-Brieuc pour illustrer des souvenirs de détenus, sous la forme de peintures murales. Suite à ce premier atelier ressort Souvenirs en cavale, un recueil illustré de témoignages des prisonniers et du personnel à propos du souvenir. Un moyen de s’évader malgré quatre murs… contact@la-cedille.fr +33 2 96 30 98 51 https://la-cedille.fr/ Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor

