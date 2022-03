Rencontre et dédicaces Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public – sur réservation Invitée surprise, poésie de Christian Bulting(Ed. Gros Textes, 2022) « On ne l’attendait pas. Et elle est là. Elle s’est invitée. La maladie. ». Christian a écrit chaque jour, pendant toute la durée du traitement. « Parce que la poésie c’est la vie » dit-il. Des textes courts, comme s’il lui fallait s’économiser, rester concentré sur lui, dans un désir d’épure et d’essentiel. Des mots très justes. Puis le souffle revient, la phrase s’étire, annonce le retour des forces vitales. Un beau livre qui ne tait rien mais avant tout un livre d’espoir. Merci Christian Bulting pour ce magnifique témoignage poétique. Médiathèque Ormédo – Orvault adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

