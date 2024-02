Rencontre et dédicaces Lola Semonin Sellières, jeudi 11 avril 2024.

Rencontre et dédicaces Lola Semonin Sellières Jura

Avec l’auteure et comédienne incarnant la célèbre Madeleine Proust.

Projection d’un extrait de spectacle, présentation et lecture par Lola SÉMONIN, échange avec le public puis verre de l’amitié et dédicaces. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11 23:00:00

Au chapiteau

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

L’événement Rencontre et dédicaces Lola Semonin Sellières a été mis à jour le 2024-02-23 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU