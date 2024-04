Rencontre et dédicaces de Yannick Makagon Azay-le-Rideau, samedi 13 avril 2024.

Rencontre et dédicaces de Yannick Makagon Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Samedi

Photographe autodidacte, il exprime, à travers cet art, sa passion pour un fleuve « magique » : la Loire. Les premières lueurs de l’aube qui flottent sur le fleuve, les couleurs du couchant, l’heure bleue, peu avant la nuit, reflète son attrait pour ce fleuve. Son nouvel ouvrage photographique « Escapade entre Loire et Patrimoine » est un cheminement, tout au long de la Loire et de ses affluents, en Touraine et en Anjou, à la découverte d’un patrimoine proche de chacun, ponctué d’anecdotes et de moments de vie d’époques révolues. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil.mairie@azaylerideau.fr

