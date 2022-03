Rencontre et dédicaces de Christophe Mahy Plouha, 18 mars 2022, Plouha.

Rencontre et dédicaces de Christophe Mahy Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945 Plouha

2022-03-18 – 2022-03-18 Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Rencontre avec Chritophe Mahy à l’occasion de la parution de son recueil de poésie “A jour passant”.

La poésie de Christophe Mahy possède un charme qui l’apparente à celle de Pirotte ou aux premiers poèmes de Jaccottet, mais avec moins de notes assombrissantes. Elle est composée de courts poèmes, d’une écriture limpide et ténue, qui parlent comme à voix basse de la solitude, de l’absence et de la disparition inexorable des êtres et des choses que nous avons aimés. Ces pièces en vers libre à la mode d’aujourd’hui font montre d’une sensibilité à fleur de mot qui touche et imprègne immédiatement le lecteur. D’ores et déjà, ce jeune poète a une voix bien à lui, attachante et qui tranche en douceur dans la poésie actuelle.

contact@librairie-babelle.fr http://librairie-babelle.fr/

