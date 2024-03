Rencontre et dédicaces Centre culturel Perenn Cléguérec, samedi 23 mars 2024.

Rencontre et dédicaces Avec Rémi Fraboulet. Samedi 23 mars, 14h30 Centre culturel Perenn Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

Rencontre et dédicaces avec Rémi Fraboulet, auteur cléguérécois, autour de son livre : « Na gollit ket ho prezhoneg ». Rémi Fraboulet a appris à parler breton auprès de sa mère et de sa grand-mère. Plus tard, il se replonge dans l’étude de sa langue maternelle et apprend à la lire et à l’écrire. Depuis il écrit tous les jours ou presque, récits, poèmes, souvenirs… Plusieurs d’entre eux sont rassemblés dans cet ouvrage, « Na gollit ket ho prezhoneg », édité en 2023 par l’association Flaperion Kleg et la ville de Cléguérec.

Organisé par Perenn et Flaperion Kleg.

Centre culturel Perenn rue du Couvent 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne

échange culture

Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi