Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Rencontre et dédicaces avec Valérie de la Torre auteure jeunesse Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Rencontre et dédicaces avec Valérie de la Torre auteure jeunesse Soulac-sur-Mer, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Soulac-sur-Mer. Rencontre et dédicaces avec Valérie de la Torre auteure jeunesse 2021-07-20 11:00:00 – 2021-07-20 Librairie de Corinne 7 rue André Leroux

Soulac-sur-Mer Gironde +33 9 75 95 86 54 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Librairie de Corinne 7 rue André Leroux Ville Soulac-sur-Mer lieuville 45.51477#-1.12638