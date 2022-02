Rencontre et Dédicaces avec Sylvia Schneider, une romancière juziéroise Centre socioculturel OH ! 41 Rosny-sur-Seine Catégories d’évènement: Rosny-sur-Seine

Les coulisses du livre ———————- – Pourquoi écrire ? – Comment s’y prendre ? – Pourquoi un roman policier sur les Aztèques dans le Mexique d’aujourd’hui ? – Comment être édité(e) ? – Quelles sont les étapes éditoriales du manuscrit au tapuscrit ? – Quelles sont les règles de mise en page ? – Que gagne réellement l’auteur ? – Que devient le livre après sa publication ?

Entrée libre dans le respect de normes sanitaires en vigueur.

2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T16:00:00

