Rencontre et dédicaces avec Richard HERITIER Espace Mosaïk Pomeys, samedi 13 avril 2024.

Rencontre et dédicaces avec Richard HERITIER L’auteur Richard Héritier sera présent à la bibliothèque dès 10h le samedi 13 avril pour discuter de ses ouvrages et les dédicacer :1 biographie et 2 romans. Samedi 13 avril, 10h00 Espace Mosaïk Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « espacemosaik@pomeys.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.73.49.92 »}]