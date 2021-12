Objat Médiathèque d'Objat Corrèze, Objat Rencontre et dédicaces avec Joffrey Lebourg Médiathèque d’Objat Objat Catégories d’évènement: Corrèze

Médiathèque d’Objat, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00 Rencontre et échanges avec Joffrey Lebourg, jeune auteur de high fantasy et de fantastique Médiathèque d’Objat Place Charles de Gaulle 19130 Objat Objat Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T20:30:00

