Rencontre et Dédicaces avec Jean-Jacques Camarra Cauterets

Cauterets

Rencontre et Dédicaces avec Jean-Jacques Camarra CAUTERETS 2, Esplanade des œufs Cauterets

2022-07-12 17:30:00 – 2022-07-12 18:30:00

Cauterets 65110 Le jeune biologiste Jean-Jacques Camarra est originaire des Hautes-Pyrénées. Il s’installe en vallée d’Aspe en 1976 dans le but de développer une connaissance fiable des derniers ours. Pour cela, il va à la rencontre de chasseurs locaux, travaille et vit avec des bergers pour récolter leurs savoirs tout en parcourant intensément la montagne. L’objectif est d’ancrer la base de départ de la connaissance de l’ours dans les savoirs locaux montagnards. Cette animation est gratuite. +33 5 62 54 16 40 CAUTERETS 2, Esplanade des œufs Cauterets

