Rencontre et dédicaces avec Corinne Royer Davézieux, 6 octobre 2021, Davézieux. Rencontre et dédicaces avec Corinne Royer 2021-10-06 19:15:00 19:15:00 – 2021-10-06 Brasserie Restaurant Le Village 1545 Rue de la République

Davézieux Ardêche EUR 15 15 La librairie Le Coin des Livres à Davézieux vous donne rendez-vous mercredi 6 octobre pour discuter avec Corinne Royer de son nouveau roman “Pleine Terre” paru aux éditions Actes Sud. librairie.lecoindeslivres@orange.fr +33 4 75 67 73 14 http://lecoindeslivres07.com/ dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Lieu Davézieux Adresse Brasserie Restaurant Le Village 1545 Rue de la République Ville Davézieux