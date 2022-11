Rencontre et dédicace Tercis-les-Bains Tercis-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Tercis-les-Bains

Rencontre et dédicace Tercis-les-Bains, 3 décembre 2023, Tercis-les-Bains. Rencontre et dédicace

2 place de l’église Médiathèque Tercis-les-Bains Landes Médiathèque 2 place de l’église

2023-12-03 10:30:00 – 2023-12-03 12:00:00

Médiathèque 2 place de l’église

Tercis-les-Bains

Landes Tercis-les-Bains EUR Rencontre et dédicace avec l’auteur local Guy Cespèdes.

Il vient à la rencontre des habitants du Grand Dax pour présenter ses livres, échanger. Son dernier livre « un nouveau rivage » est une histoire contemporaine imprégnée d’émotion et fertile en rebondissement. Rencontre et dédicace avec l’auteur local Guy Cespèdes.

Il vient à la rencontre des habitants du Grand Dax pour présenter ses livres, échanger. Son dernier livre « un nouveau rivage » est une histoire contemporaine imprégnée d’émotion et fertile en rebondissement. Médiathèque de Tercis Les Bains OITT Grand Dax – Adobe stock

Médiathèque 2 place de l’église Tercis-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tercis-les-Bains Autres Lieu Tercis-les-Bains Adresse Tercis-les-Bains Landes Médiathèque 2 place de l'église Ville Tercis-les-Bains lieuville Médiathèque 2 place de l'église Tercis-les-Bains Departement Landes

Tercis-les-Bains Tercis-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tercis-les-bains/

Rencontre et dédicace Tercis-les-Bains 2023-12-03 was last modified: by Rencontre et dédicace Tercis-les-Bains Tercis-les-Bains 3 décembre 2023 2 place de l'église Médiathèque Tercis-les-Bains Landes Landes Tercis-les-Bains

Tercis-les-Bains Landes