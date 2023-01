Rencontre et dédicace sur « 50 idées reçues sur la Justice » Cahors Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Rencontre et dédicace sur « 50 idées reçues sur la Justice » Cahors, 19 janvier 2023, Cahors Cahors. Rencontre et dédicace sur « 50 idées reçues sur la Justice » 75 rue Joffre Librairie Calligramme Cahors Lot Librairie Calligramme 75 rue Joffre

2023-01-19 19:00:00 – 2023-01-19

Librairie Calligramme 75 rue Joffre

Cahors

Lot Cahors La librairie Calligramme a le plaisir de recevoir Alexandre Rossi, procureur de la République à Cahors pour une rencontre autour de son dernier livre « 50 idées reçues sur la Justice » édité aux Editions Enrick B. Alexandre Rossi écume les tribunaux depuis plus de quinze ans. Au quotidien, il se heurte aux clichés sur la justice. Dans son livre, il reprend cinquante des idées reçues les plus tenaces de notre société. Passant en revue de célèbres procès, ce livre porte un regard critique sur le système judiciaire. Il brise les tabous sur le fonctionnement réel de la justice, en analysant ses forces comme ses faiblesses. Un beau programme, et une rencontre qui promet des échanges passionnants et instructifs ! 50 idées reçues sur la justice COUV

Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Librairie Calligramme 75 rue Joffre Ville Cahors Cahors lieuville Librairie Calligramme 75 rue Joffre Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors-cahors/

Rencontre et dédicace sur « 50 idées reçues sur la Justice » Cahors 2023-01-19 was last modified: by Rencontre et dédicace sur « 50 idées reçues sur la Justice » Cahors Cahors 19 janvier 2023 75 rue Joffre Librairie Calligramme Cahors Lot cahors Cahors, Lot Lot

Cahors Cahors Lot