Rencontre et dédicace Philippe Ferrand Vers une écotable éthique et équitable Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, vendredi 26 avril 2024.

Mon assiette, ma santé et celle de ma planète un lien entre les trois ? Et, pourquoi des assiettes trop pleines et d’autres trop vides ? A ces questions nous essaierons d’apporter des éléments de réponse pour une écotable éthique et équitable. Nous recherchons un chemin de respect de notre physiologie d’homme, de respect de nos sols, de nos plantes et de nos animaux, de respect de la justice et de l’équité, sans quoi on ne peut prétendre à une quelconque paix. P.F.

L’auteur, Philippe Ferrand, sera parmi nous pour partager son parcours de plus de soixante années de recherches, d’expérimentations, de découvertes et d’échecs. Son livre est un travail de synthèse qui se veut très accessible et sans prétention scientifique. La rencontre sera animée par Cécile Guiochon.

Inscription souhaitée sur le site de la librairie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26 20:00:00

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

