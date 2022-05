Rencontre et dédicace Marc Lévy Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Rencontre et dédicace Marc Lévy Bourg-en-Bresse, 21 mai 2022, Bourg-en-Bresse. Rencontre et dédicace Marc Lévy Mediathèque Albert Camus 13 rue Lalande Bourg-en-Bresse

2022-05-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-21 13:00:00 13:00:00 Mediathèque Albert Camus 13 rue Lalande

Bourg-en-Bresse Ain Bourg-en-Bresse Ain Quand 2 institutions de la ville de Bourg-en-Bresse, à savoir la médiathèque Albert Camus et la Librairie Montbarbon se donnent la main pour vous offrir une rencontre aussi rare qu’inoubliable, préparez-vous à rencontrer Marc Lévy. magasin@montbarbon.com +33 4 74 23 45 68 Mediathèque Albert Camus 13 rue Lalande Bourg-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme Aintourisme – source : Apidae TourismeAintourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Bourg-en-Bresse Adresse Mediathèque Albert Camus 13 rue Lalande Ville Bourg-en-Bresse lieuville Mediathèque Albert Camus 13 rue Lalande Bourg-en-Bresse Departement Ain

Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-en-bresse/

Rencontre et dédicace Marc Lévy Bourg-en-Bresse 2022-05-21 was last modified: by Rencontre et dédicace Marc Lévy Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 21 mai 2022 Ain Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Ain