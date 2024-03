[Rencontre et dédicace] Karine Lebert « Les mille et une vies de Lucie » Maison de la Presse Varengeville-sur-Mer, samedi 20 avril 2024.

[Rencontre et dédicace] Karine Lebert « Les mille et une vies de Lucie » Maison de la Presse Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Karine Lebert sera en dédicace pour son dernier roman: » les mille et une vies de Lucie ». Née en janvier 1969 dans l’Orne, elle est une romancière française. Ses romans explorent souvent des faits historiques méconnus en mettant en scène des personnages féminins.

Karine Lebert est vice-présidente de la société des auteurs de Normandie et membre de la société des gens de lettres.

Elle se tiendra à la maison de presse qui nous fait le plaisir de nous accueillir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:30:00

Maison de la Presse 102 Grande Rue

Varengeville-sur-Mer 76200 Seine-Maritime Normandie

