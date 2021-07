Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Rencontre et dédicace – Guy Michel et Eric Le Berre Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Rencontre et dédicace – Guy Michel et Eric Le Berre Saint-Malo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Malo. Rencontre et dédicace – Guy Michel et Eric Le Berre 2021-07-03 – 2021-07-03 La Droguerie de Marine 66 rue Georges Clemenceau

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Guy Michel dédicace le quatrième et dernier tome de « Surcouf » (Editions Glénat) et « Terre-Neuvas de Saint-Malo, L’épopée de la Grande Pêche » en compagnie d’Eric Le Berre. Surcouf : « Pour son grand retour, le Tigre des mers prépare les plans d’un nouveau navire redoutable : Le Revenant. Arnaud Delalande, Erick Surcouf – le propre descendant du corsaire – et Guy Michel concluent en beauté cette série placée sous le signe de la grande aventure, nous contant en BD le destin romanesque de ce personnage hors du commun. » Terre-Neuvas de Saint-Malo, L’épopée de la Grande Pêche : « Transmettre plus de cinq siècles d’histoire d’hommes – c’est l’objet de cet ouvrage. Cinq siècles de la vie des marins de Grande Pêche, de la vie des pêcheurs de cabillaud à Terre-Neuve. Transmettre l’épopée de ces générations de marins pêcheurs de Saint-Malo et de sa région qui traversaient l’Atlantique, chaque année dès la fin du XVème siècle pour rapporter, après plusieurs mois de campagne, la Morue. » Patrick Soisson, Compagnie des Pêches Saint Malo. En raison du contexte sanitaire, les réservations sont obligatoires par téléphone ou par mail (francois.droguerie@orange.fr). francois.droguerie@orange.fr +33 2 99 81 60 39 Guy Michel dédicace le quatrième et dernier tome de « Surcouf » (Editions Glénat) et « Terre-Neuvas de Saint-Malo, L’épopée de la Grande Pêche » en compagnie d’Eric Le Berre. Surcouf : « Pour son grand retour, le Tigre des mers prépare les plans d’un nouveau navire redoutable : Le Revenant. Arnaud Delalande, Erick Surcouf – le propre descendant du corsaire – et Guy Michel concluent en beauté cette série placée sous le signe de la grande aventure, nous contant en BD le destin romanesque de ce personnage hors du commun. » Terre-Neuvas de Saint-Malo, L’épopée de la Grande Pêche : « Transmettre plus de cinq siècles d’histoire d’hommes – c’est l’objet de cet ouvrage. Cinq siècles de la vie des marins de Grande Pêche, de la vie des pêcheurs de cabillaud à Terre-Neuve. Transmettre l’épopée de ces générations de marins pêcheurs de Saint-Malo et de sa région qui traversaient l’Atlantique, chaque année dès la fin du XVème siècle pour rapporter, après plusieurs mois de campagne, la Morue. » Patrick Soisson, Compagnie des Pêches Saint Malo. En raison du contexte sanitaire, les réservations sont obligatoires par téléphone ou par mail (francois.droguerie@orange.fr). dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Malo Adresse La Droguerie de Marine 66 rue Georges Clemenceau Ville Saint-Malo lieuville 48.63864#-2.0172