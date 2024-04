Rencontre et dédicace de Marine Le Breton Centre International de la Mer – Corderie Royale Rochefort, lundi 22 avril 2024.

Rencontre et dédicace de Marine Le Breton Centre International de la Mer – Corderie Royale Rochefort Lundi 22 avril, 18h00

Rencontre et échange autour des cartes marines avec la talentueuse Marine Le Breton, à la Librairie de la Corderie Royale. Lundi 22 avril, 18h00 1

Amoureuse des traits, des lignes et des points, Marine Le Breton crée à la pointe fine des cartes marines comme des broderies graphiques. Son art représente l’alliage entre des éléments scientifiques et historiques donnant naissance à de singulières cartes marines.

Centre International de la Mer – Corderie Royale Rue Audebert 17300 ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime