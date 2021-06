Mézidon Vallée d'Auge Centre culturel Jacques Brel Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Rencontre et dédicace de Jean-Marc Bassetti Centre culturel Jacques Brel Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Rencontre et dédicace de Jean-Marc Bassetti Centre culturel Jacques Brel, 9 juin 2021-9 juin 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Rencontre et dédicace de Jean-Marc Bassetti

Centre culturel Jacques Brel, le mercredi 9 juin à 14:00

Après _Je m’appelle Mo_, _Paramètres_ est le second roman de Jean-Marc Bassetti. Grand amateur de voyages dans le temps et d’uchronies, il aime entraîner ses lecteurs aux confins de la vie normale et du fantastique en modifiant à l’envi le temps et l’espace.

Gratuit

0 Centre culturel Jacques Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mezidon Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre culturel Jacques Brel Adresse 128 rue Jules Guesde, 14270 Mezidon Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Centre culturel Jacques Brel Mézidon Vallée d'Auge