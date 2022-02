RENCONTRE ET DEDICACE D’AUTEUR – CHRISTINE MARTIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

RENCONTRE ET DEDICACE D’AUTEUR – CHRISTINE MARTIN Béziers, 12 février 2022, Béziers. RENCONTRE ET DEDICACE D’AUTEUR – CHRISTINE MARTIN Béziers

2022-02-12 – 2022-02-12

Béziers Hérault Christine Martin est née dans l’Hérault et vit à Béziers. C’est Mathilde, sa grand-mère, qui lui a donné le goût de l’écriture dès l’enfance. L’auteure sera présente pour vous faire découvrir son dernier roman « Solen et le secret du manoir ».

Entrée libre. Christine Martin est née dans l’Hérault et vit à Béziers. C’est Mathilde, sa grand-mère, qui lui a donné le goût de l’écriture dès l’enfance. L’auteure sera présente pour vous faire découvrir son dernier roman « Solen et le secret du manoir ».

Entrée libre. +33 9 53 87 84 70 Christine Martin est née dans l’Hérault et vit à Béziers. C’est Mathilde, sa grand-mère, qui lui a donné le goût de l’écriture dès l’enfance. L’auteure sera présente pour vous faire découvrir son dernier roman « Solen et le secret du manoir ».

Entrée libre. le chameau malin

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

RENCONTRE ET DEDICACE D’AUTEUR – CHRISTINE MARTIN Béziers 2022-02-12 was last modified: by RENCONTRE ET DEDICACE D’AUTEUR – CHRISTINE MARTIN Béziers Béziers 12 février 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault