Finistere Éditrice du Journal de sa tante Hélène Berr, Mariette Job s’est construite dans son sillage, malgré de multiples embûches. Elle a voulu raconter son cheminement personnel, les difficultés rencontrées pour faire sortir dans la lumière cet écrit familial intime exceptionnel, reconnu pour sa qualité littéraire et historique. La qualité du texte la saisit et l’émeut ; elle se sent en charge d’une mission. Les ascendants sont réticents voire en désaccord avec l’idée d’une publication. Les personnes de sa génération, tout d’abord consentantes, se rétractent étrangement. Convaincue de la nécessité de faire connaître au plus grand nombre le message d’Hélène Berr, Mariette devient la porte-parole du Journal. Contre vents et marées. Inscription souhaitée. contact@delencrealecran.com +33 2 98 59 94 25 https://www.delencrealecran.com/evenement/dans-les-pas-dhelene-berr-par-mariette-job/ Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec

