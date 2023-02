Rencontre et dédicace – Daisy Letourneur La Droguerie de marine Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre et dédicace – Daisy Letourneur
La Droguerie de marine, 4 mars 2023, Saint-Malo
66 rue Georges Clemenceau
Saint-Servan
Saint-Malo

Ille-et-Vilaine “On ne nait pas mec” aux Editions Zones Pourquoi parler encore des mecs ? Quand tout se passe comme si les humains étaient hommes par défaut et femmes par exception, il semble qu’on n’en parle déjà que trop.

À y regarder de plus près, cependant, on parle beaucoup d’hommes mais plus rarement des hommes. On parle d’individus en particulier, bien peu de la classe des hommes dans son ensemble. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. contact@la-droguerie.fr +33 2 99 81 60 39 La Droguerie de marine 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo

