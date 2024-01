Rencontre et dédicace avec Walter R. Echo-Hawk Annexe librairie Dialogues au SEW Morlaix, jeudi 15 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:00:00

fin : 2024-02-15

ANNEXE DE LA LIBRAIRIE DIALOGUES MORLAIX À LA MANUFACTURE DES TABACS

A noter une rencontre exceptionnelle, le 15 février au Sew, avec la présence de Walter R. Echo-Hawk, président de la nation Pawnee (d’Amérique du Nord). La librairie organisera une présentation de son ouvrage traduit en français sous le titre » Dans un océan d’herbe » aux éditions du Rocher, ce récit historique et autobiographique est connu sous le titre original « original est The Sea of Grass (2018).

Annexe librairie Dialogues au SEW 39 ter Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne manu@dialoguesmorlaix.com



