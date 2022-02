Rencontre et dédicace avec Thierry Ribault Bergerac, 3 février 2022, Bergerac.

Rencontre et dédicace avec Thierry Ribault Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux livres Bergerac

2022-02-03 19:00:00 – 2022-02-03 Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux livres

Bergerac Dordogne

EUR Guillaume Faburel a débuté notre cycle de conférences sur la compréhension de notre monde avec un discours brillant. Nous aurons le plaisir de poursuivre la réflexion avec Thierry Ribault. En effet, l’auteur a enquêté durant 10 ans sur la catastrophe de Fukushima et en a tiré des conclusions qu’il nous livre dans son ouvrage Contre la résilience à Fukushima et ailleurs. A chaque nouvelle catastrophe écologique, les autorités proposent d’y voir une opportunité à nous réinventer, nous invite à faire preuve de résilience. « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » semble être le maître-mot des experts. Et pourtant, sommes-nous continuellement obligés de consentir à tout ?

Thierry Ribault est chercheur en sciences sociales au CNRS et nous promet une soirée riche en débats. Elle sera animée par Mathieu Brand du collectif des rencontres du sommet.

La Colline aux Livres

