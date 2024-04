Rencontre et dédicace avec Teresa Moya Place Louis de la Bardonnie Bergerac, jeudi 25 avril 2024.

Rencontre et dédicace avec Teresa Moya Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

En plus d’être plein de bonnes recettes, ce livre de cuisine (qui ne l’est pas vraiment) nous raconte l’aventure du premier restaurant végan de Paris.

On se retrouve donc pour de croustillantes anecdotes sur la nourriture, la musique ou la politique.

Teresa Moya pour Vegan Food art et rock and roll le jeudi 25 avril à 19h.

Ramène ta fraise pour Teresa Moya.

On espère que tu ne nous feras pas poireauter. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 19:00:00

fin : 2024-04-25

Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux Livres

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

