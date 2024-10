Rencontre et Dédicace avec Sandra Le Guen et Julien Arnal à la Librairie Poplicot Chantilly Oise

Rencontre et Dédicace avec Sandra Le Guen et Julien Arnal à la Librairie Poplicot Chantilly, vendredi 11 octobre 2024.

Rencontre et Dédicace avec Sandra Le Guen et Julien Arnal à la Librairie Poplicot

39 Rue du Connétable Chantilly Oise

Les éditions Little Urban et la librairie Poplicot sont heureuses de vous convier à un moment magique autour du livre “Mouette et Chouette” dès 17H le Vendredi 11 octobre.

Entre 17H et 19H, venez faire dédicacer cet album coloré et doux (prochain trésor de la bibliothèque de vos enfants).

Profitez de cette rencontre pour assister, vers 17H45, à la lecture dessinée de ce coup de cœur! (entrée libre sans réservation).

Livre disponible à l’achat sur place (possibilité de le réserver et d’obtenir une dédicace si vous ne pouvez être présent ce jour là me contacter pour détails).

Un très beau cadeau pour les 3-7 ans à partager avec toute la famille. 00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 17:00:00

fin : 2024-10-11 19:00:00

39 Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France contact@librairiepoplicot.fr

