Venez assister à la rencontre et dédicace de Riad Sattouf et Vincent Lacoste “Le jeune acteur 1” aux éditions Les livres du futur, organisée par la librairie Mollat en partenariat avec le théâtre Fémina. Entrée gratuite sur présentation du billet – Inscription préalable obligatoire : – Rencontre et dédicace : [https://my.weezevent.com/rencontre-et-dedicace-avec-riad](https://my.weezevent.com/rencontre-et-dedicace-avec-riad)… – Rencontre uniquement : [https://my.weezevent.com/riad-sattouf](https://my.weezevent.com/riad-sattouf) Information : les livres de Riad Sattouf seront disponibles à la vente à la librairie Mollat le dimanche 28 novembre de 14h à 19h. Pour garantir l’accès à l’événement présentez-vous dès 15h00 au Théâtre Fémina, 10 Rue de Grassi 33000 Bordeaux. Passe sanitaire obligatoire – contrôle préalable. Attention, l’accès à l’événement ne sera plus possible à compter de 16h.

Venez assister à la rencontre et dédicace de Riad Sattouf et Vincent Lacoste “Le jeune acteur 1” aux éditions Les livres du futur. Théâtre Fémina 10 rue de Grassi, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-11-28T15:30:00 2021-11-28T19:00:00

