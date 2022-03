Rencontre et dédicace avec Philippe Colin Bergerac, 14 mars 2022, Bergerac.

Rencontre et dédicace avec Philippe Colin Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux livres Bergerac

2022-03-14 19:00:00 – 2022-03-14 Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux livres

Bergerac Dordogne

EUR Le jeudi 14 mars à 19h et pour conclure nos conférences, la venue exceptionnelle de Philippe Collin. Chroniqueur sur France Inter, il sort en mars une biographie de Philippe Pétain. A une heure où un candidat en appel au maréchal, il convient d’aborder et d’expliquer plus longuement son parcours. Dès le 1er mars, retrouvez également la série de chroniques sur France Inter par Philippe Collin. Et oui, pour les amateurs de Bd, il est bien le scénariste du voyage de Marcel Grob et de la Patrie des frères Werner.

+33 5 53 57 90 97

La Colline aux livres

Place Louis de la Bardonnie Librairie La Colline aux livres Bergerac

