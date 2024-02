Rencontre et dédicace avec Nathalie André et Violette Suquet Place du Dossen Morlaix, samedi 17 février 2024.

Rencontre et dédicace avec Nathalie André et Violette Suquet Place du Dossen Morlaix Finistère

Nous recevons à la librairie l’autrice et l’illustratrice du roman graphique « Endogirls ». Fruit d’une enquête auprès de femmes atteintes ou non d’endométriose et d’experts de la santé, cette analyse porte sur les différents problèmes et combats qui entourent cette maladie. Les autrices soulignent les difficultés de diagnostics, les tabous autour du corps féminin, le sexisme au sein du corps médical, les sororités nées des actions des endogirls, entre autres. .

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17

Place du Dossen Librairie Dialogues

Morlaix 29600 Finistère Bretagne manu@dialoguesmorlaix.com

