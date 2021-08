Cancale Cancale Cancale, Ille-et-Vilaine Rencontre et dédicace avec Marie Du Val Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Rencontre et dédicace avec Marie Du Val 2021-08-12

4 juillet 2020. « Je veux rester vivre avec vous pour toujours… » Cette phrase est celle de Julia, âgée de 12 ans, à sa descente du train. Elle est placée à l'aide sociale à l'enfance depuis de nombreuses années. Cela fait quatre ans que Marie et Nicolas, déjà parents de huit enfants, reçoivent cette petite comme « famille de vacances ». Souhaitant mener une véritable vie de famille, elle écrit au juge des enfants qui se saisit immédiatement de son dossier. Le 28 août 2020, Marie et Nicolas sont nommés tiers dignes de confiance. Ni adoptants, ni famille d'accueil, ils portent ensemble, pour elle et autour d'elle, la fonction parentale. Marie du Val est mariée, et mère de huit enfants. Après un master de psychologie clinique à l'Université Catholique de l'Ouest, elle s'oriente vers une pratique aux urgences puis vers la gérontologie. Elle exerce depuis dix ans et accompagne les services de tutelles aux majeurs protégés et des mesures aux familles.

