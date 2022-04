Rencontre et dédicace avec Lucien Suel Librairie Les Yeux qui pétillent, 28 avril 2022, Valenciennes.

Rencontre et dédicace avec Lucien Suel

Librairie Les Yeux qui pétillent, le jeudi 28 avril à 19:00

Résumé : Jean-Baptiste Rivière a profondément aimé Claire, disparue trop jeune, et les années qui passent le laissent inconsolable. Les souvenirs de cet amour, durant l’âge d’or des années 1970 pétries de contre-culture, de rock et d’aventures humaines, envahissent son quotidien désenchanté. Et Claire n’est pas une morte tranquille : elle prend régulièrement la parole pour protester contre la perte de l’âme-soeur, la dissolution des sensations et du corps. Sans compter la rhétorique râpeuse d’un mystérieux DarkDada avec qui Jean-Baptiste dialogue sur twitter. Fluide, lumineux, d’un lyrisme contenu, Rivière chante l’amour et la renaissance, mais aussi la poésie des choses simples et du travail manuel, l’urgence de choyer la nature et de cultiver la solidarité humaine. Avec ce texte fort et touchant, l’auteur interroge l’enfance, la fidélité, le deuil et les errances de la communication numérique.

Sur inscription

À l’occasion de la parution de son roman Rivière publié aux Éditions Cours toujours.

Librairie Les Yeux qui pétillent 11 Avenue Georges Clemenceau, 59300 Valenciennes Valenciennes Faubourg de Paris Nord



